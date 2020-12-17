У багато квартир одеситів припинена подача тепла

Причиною цього став ремонт магістральної теплотраси на розі гімназійної та Великої Арнаутської. Про це передає з посиланням на інформацію комунальників з «Теплопостачання міста Одеси».

Зокрема, близько півсотні будинків у центрі міста залишилися без опалення на три доби.

"Тимчасово обмежено централізоване теплопостачання 44 житлових будинків, семи медичних і семи дитячих навчальних закладів», - йдеться в повідомленні комунальних служб міста.

Відзначається, що ремонтні роботи почалися 16 грудня о 15:00 і продовжаться до 10 ранку 19 грудня.

Без тепла залишилися будівлі за наступними адресами:

* Відрадна 9, 10;

* Затишна 12;

* Б. Арнаутська 1, 2А, 3, 7а, 9 (СШ №101), 13/15 тп-2, 13/15 тп-1, 17, 19, 33, 35, 37;

* Італійський б-р 6, 8, 11;

* Канатна 83, 83 ЦТП, 89, 91, 92, 95, 97, 98;

* Катаєва Пр. 6, 8;

* Канатний пер. 3, 3а;

• 3й Куликівський пер. 3, 3А, 4;

* Лермонтовський пров., 4, 5, 6, 9;

* Леонтовича 8, 9/1, 10, 12, 14, 11 ЦТП, 11 тп-1, 11 тп-2, 11 тп-3;

* Лейт.Шмідта 19;

* Маріїнська 2, 6, 8, 10;

* Мукачівський пров. 4а;

* М. Арнаутська 2, 34, 51;

* Осипова 45;

* Привокзальний пров. 2;

* Привокзальна пл. 2;

* Пантелеймонівська 6, 8,13,17, 15а, 17а, 15, 19;

* Пирогівська 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27а, 27б, 29;

* Рішельєвська 73;

* Семінарська 18/20, 26 тп-1, 26 тп-2, 28;

* Старосінна пл. 33;

* Штабний пер. 4;

* Чорновола 4, 5а, 7а;

* Ямчитського 7.

До цього ми повідомляли, що з початку року в Одеській області істотно подорожчали комунальні послуги.

Як повідомили в прес-службі управління статистики ОДА, розцінки збільшилися на 14,3%.

Так, найбільше подорожчав природний газ. За 11 місяців його ціна зросла на 63,7%. Крім того, зросла ціна на воду – на 18,2%, і на каналізацію – на 16,9%. Подорожчали і Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Вони збільшилися на 7,4%.

Поки що ще ціни на опалення не підняли. Однак з 1 січня в Одесі чекають підвищення тарифу на 23%. Ціна опалення для населення з ПДВ складе 1 813 гривень 94 копійки за гігакалорію. А без ПДВ буде дорівнювати 1 511 гривням і 62 копійкам.

Нагадаємо, що тисячі сімей в Одесі залишилися без опалення: відома причина, адреси

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