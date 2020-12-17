У багато квартир одеситів припинена подача тепла
Причиною цього став ремонт магістральної теплотраси на розі гімназійної та Великої Арнаутської. Про це передає з посиланням на інформацію комунальників з «Теплопостачання міста Одеси».
Зокрема, близько півсотні будинків у центрі міста залишилися без опалення на три доби.
"Тимчасово обмежено централізоване теплопостачання 44 житлових будинків, семи медичних і семи дитячих навчальних закладів», - йдеться в повідомленні комунальних служб міста.
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Відзначається, що ремонтні роботи почалися 16 грудня о 15:00 і продовжаться до 10 ранку 19 грудня.
Без тепла залишилися будівлі за наступними адресами:
* Відрадна 9, 10;
* Затишна 12;
* Б. Арнаутська 1, 2А, 3, 7а, 9 (СШ №101), 13/15 тп-2, 13/15 тп-1, 17, 19, 33, 35, 37;
* Італійський б-р 6, 8, 11;
* Канатна 83, 83 ЦТП, 89, 91, 92, 95, 97, 98;
* Катаєва Пр. 6, 8;
* Канатний пер. 3, 3а;
• 3й Куликівський пер. 3, 3А, 4;
* Лермонтовський пров., 4, 5, 6, 9;
* Леонтовича 8, 9/1, 10, 12, 14, 11 ЦТП, 11 тп-1, 11 тп-2, 11 тп-3;
* Лейт.Шмідта 19;
* Маріїнська 2, 6, 8, 10;
* Мукачівський пров. 4а;
* М. Арнаутська 2, 34, 51;
* Осипова 45;
* Привокзальний пров. 2;
* Привокзальна пл. 2;
* Пантелеймонівська 6, 8,13,17, 15а, 17а, 15, 19;
* Пирогівська 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27а, 27б, 29;
* Рішельєвська 73;
* Семінарська 18/20, 26 тп-1, 26 тп-2, 28;
* Старосінна пл. 33;
* Штабний пер. 4;
* Чорновола 4, 5а, 7а;
* Ямчитського 7.
До цього ми повідомляли, що з початку року в Одеській області істотно подорожчали комунальні послуги.
Як повідомили в прес-службі управління статистики ОДА, розцінки збільшилися на 14,3%.
Так, найбільше подорожчав природний газ. За 11 місяців його ціна зросла на 63,7%. Крім того, зросла ціна на воду – на 18,2%, і на каналізацію – на 16,9%. Подорожчали і Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Вони збільшилися на 7,4%.
Поки що ще ціни на опалення не підняли. Однак з 1 січня в Одесі чекають підвищення тарифу на 23%. Ціна опалення для населення з ПДВ складе 1 813 гривень 94 копійки за гігакалорію. А без ПДВ буде дорівнювати 1 511 гривням і 62 копійкам.
Нагадаємо, що тисячі сімей в Одесі залишилися без опалення: відома причина, адреси
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