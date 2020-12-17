Одеситка, у якої діагностували ковід, розповіла про жахливі умови лікування в лікарні

Історію перебування у двох одеських клинках-лікарні №5 на Троїцькій та інфекціонці Ірина Тихомирова розповіла на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

29 листопада жінку привезли по "швидкій" в міську лікарню №5 з двосторонньою пневмонією. На той момент у неї була задишка, сатурація 85 і ураження легенів до 25%. Як зазначила хвора, у мене були всі шанси на швидке одужання оскільки були відсутні будь-які серйозні хронічні захворювання.

"Лікування мені розписали ще в приймальному відділенні. За наступні дві доби лікарі до хворих не підходили (хоча десь ефемерно витали, мабуть, подалі від червоної зони). Мій стан без корекції лікування став погіршуватися", - розповіла Тихомирова.

Ненадання адекватної медичної допомоги призвело до того, що на другу добу перебування в лікарні дихати без кисневого концентратора пацієнтка вже не могла.

Також, за її словами, вона не могла дочекатися рятівної крапельниці - 1,5 медсестри бігали з кам'яними обличчями і говорили, що є ті, кому ще гірше.

"Коли я вже не могла встати і в принципі вже ні на що не реагувала, моя "сопалаточніца" розшукала і привела лікаря з іншого відділення. Лікар, як я вловила, досить жорстко говорила з медсестрами і через кілька хвилин біля мого ліжка вже встановили стійку для крапельниці», - продовжила вона.

Це було 30 листопада. Одеситці було так важко, що вона почала подумувати про смерть.

Далі у відділення змогла прорватися дочка Ірини, яка швидко зрозуміла, що мамі тут можуть вже не допомогти і її потрібно терміново відвозити в іншу лікарню. Так, 2 грудня, її вдалося переправити в інфекціонку.

"Це був інший світ, інша держава. Тут, ймовірно, теж є проблема з кадрами. Проте, у вечірньо-нічний час при необхідності завжди можна поспілкуватися з черговим лікарем. А щоденний обхід пацієнтів-6 днів на тиждень-робить завідувач Олег Володимирович. Він розмовляє з людьми, коригує призначення і незмінно підтримує добрим словом", - повідомила Ірина.

Незабаром стан жінки пішов на поправку і її виписали додому.

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