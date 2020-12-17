У лікарні на Одещині медики зажадали, щоб родичі доглядали за зараженим в інфекційному відділенні, а також оплатили лікування у велику суму

Аудіозапис розмови з лікуючим лікарем оприлюднили в Telegram-каналі "Одеса Info", передає Politeka.net (щоб прослухати, доскролльте сторінку до кінця)

Так, днями в Овідіопольську центральну лікарню по вулиці Шевченка, 422. З підозрою на COVID-19 надійшов літній чоловік у важкому стані.

"Відразу було сказано, що медперсоналу у них немає, доглядальниць немає і сидіти в інфекційному відділенні потрібно родичам, тобто здоровій людині потрібно перебувати в інфекційному відділенні в повній палаті хворих людей!",- розповів онук хворого.

За словами родича, весь день з ним перебувала бабуся, якій 74 роки, в інфекційному відділенні!!!

"Це як це вибачте розуміти?!!! В інфекційні відділення пускати здорових людей взагалі заборонено! Зате розцінки на лікування, відразу були озвучені це 32 тисячі гривень! Що робити в цій ситуації, куди звертатися за допомогою я не розумію", - обурюється автор.

На записі можна почути суперечку медика і родичів, при цьому жіночий голос говорить, що вона один медик на 70 пацієнтів.

"Я себе уявила лікарем. Одна на 70 хворих, а ти прийшов і ще мені будеш мізки вставляти".

"За секунду вилетиш звідси. Ти подивися на нього, він буде мені рот затикати, Свиня така, невдячна", - кричала вона.

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