На трасі Одеса-Рені сталася аварія з летальним результатом

Подробиці дорожньо-транспортної пригоди розповіли в прес-службі обласного ГУНП, передає Politeka.net

Так, ввечері на вказаній трасі сталося зіткнення автомобілів "Opel" і "ВАЗ". В результаті аварії в лікарню потрапили 47-річна водій "ВАЗа" і троє її пасажирів - чоловіки 22, 33 і 46 років.

Відзначається, що жінка отримала травми не несумісними з життям і до ранку вона померла.

За попередніми даними інспекторів, водій, що їхала в бік Одеси, вона почала розвертатися назад у бік Ізмаїла і не пропустила «Opel», що їхав в одному з ним напрямку.

До цього ми писали, що в Одесі п'яний водій позбавив життя людей, які стояли на узбіччі.

Смертельна подія трапилася вночі, 10 грудня, на Хаджибейській дорозі.

Так, водій, керуючи автомобілем Mazda виїхав за межі проїжджої частини і збив трьох людей, які стояли на узбіччі.

В результаті наїзду загинули дві людини-31 і 36-річний чоловіки. Ще один 19-річний хлопець відправлений у важкому стані в лікарню.

Як стало відомо, загинули волонтери благодійної організації Християнська Місія "нове життя" Сергій Ковальов та Олексій Бойко.

Нагадаємо, що в Одесі таксист зніс пенсіонера на "зебрі" і став знімати наклейки на авто: момент аварії потрапив на відео

А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії

Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео