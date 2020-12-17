За відсутність масок у клієнтів тепер почнуть штрафувати власників бізнесу

Депутати Верховної Ради у другому читанні підтримали законопроект, який вводить штрафи для власників бізнесу, за те, що їх відвідувачі не носять захисні маски.

За це проголосував 241 парламентарій, повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Зокрема, тепер штрафуватимуть не лише самих громадян, які перебувають без масок у громадських місцях. Карати будуть ще й обслуговуючий персонал, який не вживає заходів, щоб припиняти порушення масочного режиму.

Відповідно до Закону, персонал тепер повинен робити усне зауваження клієнтам без масок, або ж викликати правоохоронців.

Той, хто не буде цього робити загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів).

Станом на 17 грудня в Одесі та області виявлено 1064 випадки китайського вірусу. Регіон як і раніше залишається на другому місці по країні за кількістю нових заразилися.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 61 тисяча 38 осіб.

18 осіб померли за добу від ускладнень, викликаних COVID-19. 853 пацієнти померли за весь час в області, 23185 одужали, 37000 хворіють, у 62818 підозрюють коронавірус.

Всього по Україні підтвердили 12047 нових діагнозів. Найбільше - у Києві (1512). До п'ятірки лідерів, окрім столиці та Одеської області, увійшли також Запорізька (858), Київська (626) та Чернігівська (587) області.

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