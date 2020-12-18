В Одесі жодного дня без ДТП

Минулої ночі в Одесі сталося кілька аварій, в яких загинули і постраждали люди

Про це повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, а також рятувальники, передає Politeka.net

Близько першої години ночі на старій Люстдорфській дорозі зіткнулися автомобілі "Lexus IS 200"і " Ford".

За даними прес-служби обласного ДСНС, в салоні "Lexus" перебувало кілька людей – водій і 2 пасажири, один з яких помер до приїзду швидкої.

Загиблого 18-річного хлопця за допомогою гідравлічного інструменту довелося витягувати рятувальникам. В результаті ДТП також постраждав 25-річний водій другої іномарки, якого відвезли лікарню.

Ще одна серйозна аварія сталася пізно ввечері на вулиці Житомирській.

Там водій без страховки пішов на обгін на переїзді і вдарив мікроавтобус. Від удару його авто викинуло на зустрічну смугу, від чого сталося лобове зіткнення з автомобілем на єврономерах.

Очевидці стверджують, що винуватець ДТП був п'яний.

У поліції поки ніяк не прокоментували дорожньо-транспортні пригоди.

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