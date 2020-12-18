Жертви самі пускають їх в будинок

В Одесі літній чоловік став жертвою двох спритних шахраїв

Під виглядом соціальних працівників вони зайшли в квартиру пенсіонера, а потім пограбували його. Про це розповіли у прес-службі місцевої поліції, інформує Politeka.net

Приїжджий з Одеської області і його двоюрідний брат прийшли до 78-річного чоловіка і повідомили, що надають допомогу від держави. Вони протягнули гроші, тому пенсіонер не запідозрив поганого і впустив "гостей" в квартиру.

Поки один із зловмисників оглядав будинок, його спільник почав заговорювати одесита - він заявив, що допомога становить лише 300 гривень і їм треба розміняти гроші. Коли пенсіонер виніс три купюри по 500 гривень, кажучи, що це все, що він, зловмисник взяв їх, зірвав з шиї потерпілого золотий ланцюжок з хрестиком і побіг геть разом з родичем.

Поліцейські зуміли розшукати ушлих аферистів, ними виявилися 34-річний уродженець Ананьївського району і його 31-річний двоюрідний брат з Подільська. Вони завдали потерпілому майже п'ятнадцять тисяч гривень збитків.

Коли копи їх затримали, то зловмисники вже встигли витратити всі гроші, а ланцюжок закласти в ломбарді.

Чоловікам загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають одеситів бути пильними, не пускати в свій будинок незнайомців і завжди питати документи у гостей, які представляються працівниками державних служб.

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