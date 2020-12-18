Жертв і заражених все більше

За минулу добу в Одеській області від ковід загинули 26 людей

Про це повідомили в РНБО, передає Politeka.net

Станом на 18 грудня в регіоні офіційно зареєстровано 925 нових випадків зараження.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 61 тисяча 963 людини.

Вчора від вірусу і супутніх захворювань в регіоні померли 26 пацієнтів. Кількість жертв хвороби в Одеській області зросла до 879.

Є й хороша новина, за добу вилікувалися від хвороби 1096 пацієнтів (24281 за час спостережень).

Кількість підозр на» ковід " в регіоні зросла на 923 (63741).

За даними на 18 грудня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 273 пацієнти з COVID-19, з них 48 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 225 пацієнтів, з них дві людини підключені до апаратів ШВЛ в режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню надійшли 23 людини з підозрою на COVID-19.

24 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID — 19 проходять лікування у МКЛ №1, 55 осіб — у мкл №10, 130 осіб — у міській лікарні №5, 13 дітей-у дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16: 00 17 грудня, в опорних міських медустановах Одеси вільне 31 ліжко для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

За минулу добу зареєстровано десять нових випадків COVID-19 у дітей (сім дівчаток і три хлопчики), які перебувають на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від 19 одужали 344 жителі Одеси.

Нагадаємо, що одеситку з ковід "залікували" в лікарні: "не могла дочекатися рятівної крапельниці"

Як писала Politeka, медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: " швидкі і лікарні захлинаються"

Також Politeka писала, епідемія забирає життя одеситів одного за іншим, Нова статистика: "більше тисячі людей..."