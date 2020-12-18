В Одесі молодий поліцейський вихопив з рук жінки сумку з великою сумою грошей і намагався втекти

Про скандальну подію, яка трапилася 17 грудня в районі Ж /М "Райдужний", повідомило видання " Страна ", посилаючись на свої джерела в Нацполіції.

Інцидент стався близько 05:30 біля будинку потерпілої. 20-річний правоохоронець вирвав з рук жінки сумку з 20 тисячами доларів і пустився навтьоки.

Незважаючи на юний вік, далеко злочинець в погонах втекти не встиг, і був затриманий. Зараз він знаходиться в ІТТ.

Жертвою пограбування виявилася підприємниця з промтоварного ринку " 7 кілометр".

Примітно, що прес-служба ГУНП поки ніяк не прокоментувала скандальний інцидент.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області патрульні поліцейські жорстоко побили і катували водія авто, намагаючись вибити з нього зізнання у вживанні алкоголю.

В результаті чоловік отримав 3-ю групу інвалідності.

Якщо провину патрульних доведуть, їм загрожує до 10 років в'язниці.

Також ми писали, що в Одесі літній чоловік став жертвою двох шахраїв, які під виглядом соціальних працівників зайшли в квартиру, а потім пограбували його.

Зловмисники вкрали гроші і золотий ланцюжок і завдали в цілому п'ятнадцять тисяч гривень збитків.

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