В Одесі врятували пораненого лебедя, який сидів під стінами лікарні

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-службі патрульний поліції в Одеській області.

Так, на вулиці Нежданової очевидці помітили білого лебедя, який сидів біля стін Одеського онкологічного диспансеру. Вони подзвонили в поліцію з проханням йому допомогти.

Місцеві жителі розповіли, що лебідь летів і раптом впав на землю. До себе він нікого не підпускав, шипів і нападав на поліцейських і громадян, які хотіли йому допомогти.

Патрульні в свою чергу про подію поінформували працівників зоопарку, а поки ті їхали, забезпечили лебедю спокій від цікавих перехожих.

Як виявилося, що у нього травмоване крило. Зараз лебедя забрали в зоопарк, де йому надали всю необхідну допомогу.

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У поліцію подзвонили сусіди і розповіли, що на вулиці Космонавтів в одній квартир на п'ятому поверсі жінка молить про допомогу.

Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що жінка проживає в квартирі зі своїм сином, який не зміг відкрити квартиру. Тоді на місце викликали рятувальників, які і відкрили двері.

У помешканні виявили 83-річну жінку. Вона лежала на підлозі, просила пити і їсти, адже, за її словами, майже два дні крім соняшникової олії нічого не їла.

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