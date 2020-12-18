Водій на БМВ протаранив стовп рекламного білборду

ДТП сталася в п'ятницю вдень, 18 грудня, на вулиці Святослава Ріхтера. Подробиці аварії розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net

За даними інспекторів, водій іномарки перевищив швидкість і не впорався з керуванням, в результаті машину занесло на мокрій дорозі, а після сталося зіткнення з рекламним щитом.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав, проте автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

На 29-річного водія склали Адмін протокол за порушення правил дорожнього руху.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області сталася ДТП, яка тільки дивом обійшлася без постраждалих – жінка відвідала поліклініку разом з автомобілем.

Інцидент трапився в місті Ізмаїлі. Автомобіль KIA в'їхав прямо в двері міської поліклініки, в результаті чого серйозне пошкодження отримало медустанову.

Жінка, не вибравши безпечну швидкість руху і не оцінивши дорожню обстановку, подолавши три сходинки, скоїла зіткнення з будівлею. При цьому автоледі сама відбулася сильним переляком.

Нагадаємо, що в Одесі таксист зніс пенсіонера на "зебрі" і став знімати наклейки на авто: момент аварії потрапив на відео

А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії

Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео