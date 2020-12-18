Водій на БМВ протаранив стовп рекламного білборду
ДТП сталася в п'ятницю вдень, 18 грудня, на вулиці Святослава Ріхтера. Подробиці аварії розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net
За даними інспекторів, водій іномарки перевищив швидкість і не впорався з керуванням, в результаті машину занесло на мокрій дорозі, а після сталося зіткнення з рекламним щитом.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав, проте автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
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На 29-річного водія склали Адмін протокол за порушення правил дорожнього руху.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області сталася ДТП, яка тільки дивом обійшлася без постраждалих – жінка відвідала поліклініку разом з автомобілем.
Інцидент трапився в місті Ізмаїлі. Автомобіль KIA в'їхав прямо в двері міської поліклініки, в результаті чого серйозне пошкодження отримало медустанову.
Жінка, не вибравши безпечну швидкість руху і не оцінивши дорожню обстановку, подолавши три сходинки, скоїла зіткнення з будівлею. При цьому автоледі сама відбулася сильним переляком.
Нагадаємо, що в Одесі таксист зніс пенсіонера на "зебрі" і став знімати наклейки на авто: момент аварії потрапив на відео
А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії
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