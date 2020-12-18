Погода на День святого Миколая, 19 грудня, на жаль, не принесе справжньої зими

На вихідних небо в Одесі затягнеться хмарами і піде дощ

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.

Погода на День святого Миколая, 19 грудня, на жаль, не принесе справжньої зими і морозів в Одесу.

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів в секунду. Температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень градусники покажуть +2+4.

По області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У неділю, 20 грудня, хмарна погода протримається весь день. Висока ймовірність дощу. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі від 2-х морозу до 3 тепла, вдень 0-5 градусів тепла.

Раніше ми повідомляли про незвичайне явище, яке спостерігали жителі на пляжах Одеси.

Справа вся в те, що узбережжя вкрило щільною піною

На опублікованих кадрах видно, що Набережна ніби перетворилася на місце проведення пінної вечірки.

"Морська піна на всьому узбережжі фонтану. У Києві ожеледь, а в Одесі шторм", - розповіли очевидці.

Вчені відзначають, що піна для людини зовсім не небезпечна, але найближчі бази і будинки можуть постраждати, так як великі потоки піни залишають після себе сольові розлучення.

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