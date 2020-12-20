В Одеській інфекціонці більше двох сотень пацієнтів перебувають у важкому стані

За даними на 19 грудня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 280 пацієнтів з COVID-19,з них 48 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, передає odessa.online.

У важкому стані перебувають 232 пацієнта, з них три людини підключені до апаратів ШВЛ в режимі СІПАП.

Станом на 9 ранку 20 грудня коронавірус лабораторно підтвердили у 814 жителів Одеської області. З них 21 дитина, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Всього станом на 20 грудня інфекцію діагностували у 63 тисяч 938 жителів регіону. З них 3 тисячі 287 дітей і 2 тисячі 60 медпрацівників.

Раніше ми писали, що напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.

Городян чекають приємні новинки. По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, а біля пам'ятника Дюку де Рішельє вже встановили карусель.

Як запевняють у мерії, у святкові дні вони працюватимуть безкоштовно.

На сходинках Потьомкінських сходів з'явилися світяться олені і ведмеді.

На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Запалять новорічне дерево 19 грудня під музику в присутності Діда Мороза і Снігуроньки.

Також в цей день в Літньому театрі почне роботу резиденція Святого Миколая, на Грецькій площі відкриється льодовий каток, а на Приморському бульварі – місто ласощів.

Світлодіодні фігури тварин-мешканців "казкового містечка", які раніше були на Думській площі розмістять тепер в Стамбульському парку.

Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.

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