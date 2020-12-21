Новий тиждень принесе в Одесу похолодання, опади та ожеледь

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, передавати Politeka.net

Холодні повітряні маси прийдуть в Одесу з Сибіру і принесуть морозну погоду, а також опади у вигляді мокрого снігу. Однак тривати це недовго і вже з середини тижня їх почнуть витісняти атмосферні фронти із Заходу, які принесуть дощі і потепління.

У понеділок городян чекає похмура погода, але без опадів. Вітер східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі буде від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень – 2-7 °С зі знаком плюс.

Синоптики попередили водіїв і пішоходів бути обережними, так як на Одесу опуститися туман і видимість на дорогах складе не більше 200-500 метрів.

У вівторок, 22 грудня в Одесу буде сонячно, вітер північно-східний. Температура повітря вночі опуститься до 2 °С морозу, вдень буде близько 5°С тепла. Можлива ожеледь.

У середу, 23 грудня, небо над місто покриється хмарами. Синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі -1 градус, вдень до + 4.

У четвер і п'ятницю, за даними метеорологів, в Одесі буде похмуро і дощитиме. Вітер південний, 6-11 метрів в секунду. Вночі похолодає до 3-5 °С тепла, вдень температура підніметься близько 8-9 °С зі знаком плюс.

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