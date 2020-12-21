Не встиг відгудіти скандал з відьомським ковпаком на головній ялинці країни, як на підході новий, цього разу відзначилися в Одесі
Під час церемонії запалювання Одеської ялинки на Думській площі прозвучала пісня з «російського шансону» у виконанні Михайла Шуфутинського. Відповідне відео оприлюднило видання "Думська".
«У Новий рік у людей настрої різні, м'яко стелить тайгу молодий сніжок. Може, хто не зрозуміє, що тут зеки святкують: рік пройшов, а для них це добре», - йдеться в пісні.
Одесити в коментарях почали бурхливо обговорювати, при чому думки людей розділилися, одні не бачать нічого поганого в цьому, інші, навпаки, вважають інцидент обурливим.
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"Одеса веселе місто»,
"Терпіти його не можу, блін, ну це ж, явно, у нього не новорічний репертуар, як на мене, то відзначилися(((((«,
"Зауважте, блатняк притаманний тільки російському народу»,
"Одеса живе своїм життям! Злостивці підглядають в щілинку!»
"Вата гуляє»,
"Мер згадав молодість»,
"Не знала, що шансон буває українським)) а як в Одесі і без шансону???»,
"Все справедливо, російське б * дло отримало мера, якого заслужило»,
"Одеса завжди було є і буде вільним містом, не треба нав'язувати що співати якою мовою говорити і якому богу молитися .Одесити не їдуть до Львова і кажуть що там їм робити»,
"Яке свято під час коронавірусу? Зараз у лікарнях стільки людей перебуває. Навіщо поспішати теж в лікарню?",- висловилися в мережі.
Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати
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