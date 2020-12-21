Не встиг відгудіти скандал з відьомським ковпаком на головній ялинці країни, як на підході новий, цього разу відзначилися в Одесі

Під час церемонії запалювання Одеської ялинки на Думській площі прозвучала пісня з «російського шансону» у виконанні Михайла Шуфутинського. Відповідне відео оприлюднило видання "Думська".

«У Новий рік у людей настрої різні, м'яко стелить тайгу молодий сніжок. Може, хто не зрозуміє, що тут зеки святкують: рік пройшов, а для них це добре», - йдеться в пісні.

Одесити в коментарях почали бурхливо обговорювати, при чому думки людей розділилися, одні не бачать нічого поганого в цьому, інші, навпаки, вважають інцидент обурливим.

"Одеса веселе місто»,

"Терпіти його не можу, блін, ну це ж, явно, у нього не новорічний репертуар, як на мене, то відзначилися(((((«,

"Зауважте, блатняк притаманний тільки російському народу»,

"Одеса живе своїм життям! Злостивці підглядають в щілинку!»

"Вата гуляє»,

"Мер згадав молодість»,

"Не знала, що шансон буває українським)) а як в Одесі і без шансону???»,

"Все справедливо, російське б * дло отримало мера, якого заслужило»,

"Одеса завжди було є і буде вільним містом, не треба нав'язувати що співати якою мовою говорити і якому богу молитися .Одесити не їдуть до Львова і кажуть що там їм робити»,

"Яке свято під час коронавірусу? Зараз у лікарнях стільки людей перебуває. Навіщо поспішати теж в лікарню?",- висловилися в мережі.

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

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