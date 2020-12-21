В Одеській ОДА розгорівся скандал-віце-губернатор приховала від усіх що захворіла ковід і заразила своїх колег і підлеглих
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Зокрема, у заступника голови ОДА Анастасії Бондар діагностували Covid-19, однак вона продовжувала ходити на роботу і брати участь у публічних заходах. Про обман стало відомо після того, як захворіли помічники чиновниці.
Тепер співробітників облдержадміністрації масово тестують на китайський вірус. Вже скоро можна буде точно сказати, яка кількість працівників заразилися.
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У той же час, що вчинок Бондар обурив чинного губернатора Одеської області Сергія Гриневецького. Він зробив заступниці догану.
Станом на 21 грудня в Одеській області зареєстровано 64 тис. 589 випадків зараження на COVID-19, з яких 26 тисяч одужали, 36 тисяч продовжують хворіти і 924 летальних випадки. За минулу добу в регіоні зафіксували 651 новий випадок, а також 18 смертей, викликаних ускладненнями від коронавірусу. В даний час під підозрою перебувають близько 37 тисяч громадян.
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