В Одеській області 25-річний хлопець зґвалтував літню жінку

Кричущий інцидент трапився тиждень тому в Татарбунарах, про нього розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Місцевий житель серед ночі заліз до будинку 73-річної жінки та застосувавши фізичну силу зґвалтував її.

Після цього він забрав дві куртки, а також черевики, які знайшов в одній з кімнат, і втік. Одяг належав родичам старенької.

Згодом копи затримали 25-річного жителя Татарбунар. Ґвалтівник зізнався у скоєному, а свої дії пояснив тим, що перебував під дією алкоголю.

"Я увійшов в будинок, побачив незнайому жінку, скинув з неї ковдру і почав гвалтувати. Вдарив її раз – - розповів підозрюваний.

Зараз його помістили в СІЗО. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі чоловік побив і згвалтував свою двоюрідну сестру.

Інцидент трапився в одному з в торгових центрів міста.

Все почалося з того, що 19-річна дівчина попросила свого 27-річного родича допомогти їй вибрати комп'ютерну техніку.

Підібравши ноутбук, чоловік пригостив її кавою. А потім несподівано запропонував вступити з ним у статеві стосунки.

У відповідь на почуту відмову зловмисник зламав потерпілій ніс, згвалтував і, щоб не опинитися за гратами, втік з області.

Правоохоронці розшукали ґвалтівника та затримали. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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