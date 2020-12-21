Одеситам повідомили, коли вони зможуть вакцинуватися від китайського вірусу, який лютує у всьому світі

Як передає Politeka.net, про це в ході засідання оперативного штабу доповіла директор міськздраву Олена Якименко.

Багато жителів Одеси та області з нетерпінням очікують, коли зможуть зробити щеплення від Covid-19 і як стало відомо, Україні безкоштовно виділять 8 мільйонів доз вакцини, що дорівнює 20% населення.

За словами чиновниці, першу партію вакцини обіцяють доставити не раніше травня наступного року завдяки міжнародній програмі Covax. Офіційне схвалення запиту на вакцину вже отримано.

"Вакцинація передбачає введення ін'єкції двічі з інтервалом в 21 день», – пояснила Якименко і додала, що в держбюджеті на 2021-й рік передбачено 19,4 млрд гривень на закупівлю вакцини від Covid-19.



Також голова міськздраву розповіла, що за останніми даними стало відомо про мутацію китайського вірусу.

Поки невідомо, стійкий він чи ні до знайденої вакцини, проте фахівці вже відзначають, що передається він на 70% швидше колишнього.

Станом на 21 грудня в Одеській області зареєстровано 64 тис. 589 випадків зараження на COVID-19, з яких 26 тисяч одужали, 36 тисяч продовжують хворіти і 924 летальних випадки. За минулу добу в регіоні зафіксували 651 новий випадок, а також 18 смертей, викликаних ускладненнями від коронавірусу. В даний час під підозрою перебувають близько 37 тисяч громадян.

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