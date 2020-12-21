В одній з лікарень Одеси немає медперсоналу, щоб лікувати ковід-пацієнтів

Про катастрофічну ситуацію розповіла директор міськздраву Олена Якименко.

Вона зазначила, що в лікарні водників розгорнули додаткові ліжка під заражених китайським вірусом, проте прийняти їх не можуть, через відсутність медиків, пишуть місцеві ЗМІ .

Також, за словами чиновниці, є проблеми з фінансуванням.

"Якщо рахувати і ці нові місця, то сумарно в лікарні водників 160 ковід-ліжок. При цьому з уже відкритих 100 працюють 80", - розповіла Якименко.

Станом на 21 грудня в Одеській області зареєстровано 64 тис. 589 випадків зараження на COVID-19, з яких 26 тисяч одужали, 36 тисяч продовжують хворіти і 924 летальних випадки. За минулу добу в регіоні зафіксували 651 новий випадок, а також 18 смертей, викликаних ускладненнями від коронавірусу. В даний час під підозрою перебувають близько 37 тисяч громадян.

Не так давно ми повідомляли, що в лікарні Одеської області медики зажадали, щоб родичі доглядали за зараженим в інфекційному відділенні, а також оплатили лікування у велику суму.

Йдеться про Овідіопольську центральну лікарню по вулиці Шевченка, 422. куди підозрою на COVID-19 надійшов літній чоловік у важкому стані.

Відразу було сказано, що медперсоналу у них немає, доглядальниць немає і сидіти в інфекційному відділенні потрібно родичам, тобто здоровій людині потрібно перебувати в інфекційному відділенні в повній палаті хворих людей.

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