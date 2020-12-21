В Одесі та області сталося кілька пожеж, в яких загинули і постраждали люди

Подробиці розповіли в прес-службі ДСНС, передає Politeka.net

Так, мешканці роздільної стали свідками пожежі, яка забрала людське життя. Вогонь охопив житловий будинок на вулиці Транспортній.

Прибулі на виклик рятувальники за дві з половиною години повністю ліквідували загоряння на площі 90 м2. В одній з кімнат вони побачили тіло господаря без ознак життя.

Причина пожежі встановлюється.

Ще одна вогняна НП в Одесі відправила 87-річну жінку в реанімацію.

Пізно ввечері 20 грудня пожежники загасили загоряння в квартирі на другому поверсі в старовинному чотириповерховому будинку на Пастера.

За даними рятувальників, під час пожежі отримала опіки 50% тіла 87-річна господиня житла. Пожежники витягли пенсіонерку з квартири і передали бригаді швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані.

Під час гасіння рятувальники евакуювали мешканців інших квартир. Маршовими сходами на вулицю вивели 10 осіб, у тому числі одну дитину.

До цього ми писали, що одеські рятувальники боролися з пожежею на території храму.

20 грудня вранці в Одеську службу " 101 " надійшло повідомлення про пожежу на території займання храму Володимирської ікони Божої Матері по пр.Добровольського, 110.

Рятувальники встановили, що горить тимчасова дерев'яна споруда для зберігання дров.

Пожежу було ліквідовано. Недопущено поширення вогню на поруч розташовані навіси з будівельними матеріалами.

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