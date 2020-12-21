По Одесі ходить чоловік з пістолетом, який грабує магазини

Кадри збройного нападу показали місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео доскролльте до кінця)

Так, на вихідних в цілодобовий магазин "Сеньйор", який знаходиться в Іспанському провулку, зайшов невідомий чоловік в медичній масці, дістав пістолет і погрожуючи їм зажадав, щоб продавщиця віддала всі гроші з каси.

Злочинець заволодів 1 500 гривень і зник.

Після публікації відео співробітники іншого магазину на вулиці Ядова повідомили, що два тижні тому у них сталося аналогічне пограбування.

До цього ми повідомляли, як жінки обчистили квартиру чоловіка, з яким познайомилися в центрі Одеси.

Вони напросилися до нього в гості. За столом компанія випивала і коли господар житла захмелів і заснув, жінки надумали обчистити його.

Злодійки винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі молодий поліцейський вихопив з рук жінки сумку з 20 тисячами доларів і намагався втекти.

Скандальна подія трапилася днями в районі Ж/М "Райдужний" біля будинку потерпілої. 20-річний правоохоронець вирвав з рук жінки сумку з великою сумою і пустився навтекоднако його затримали.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

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