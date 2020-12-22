Малолітні душогуби розповіли подробиці вбивства жінки таксиста з міста Южного

Про це йдеться в сюжеті «Надзвичайних новин» на каналі в youtube, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Минулого тижня всю Україну вразив злочин, який стався в Одеській області. Він був вкрай жорстоким.

Душогуби зарізали 55-річну Інесу Тютюнник, яка працювала в таксі, а потім викинули розтерзане тіло в людному місці. Машину вони спалили біля кладовища.

Місцеві жителі, які проживають в тому провулку, жахнулися від побаченого.

"Я відкриваю ворота, ялинки-палиці лежить, дорога вся в крові», - розповіла жінка, яка перша виявила труп.

Вбивцями виявилися хлопці по 17 і 18 років. Нещасній жертві вони завдали 11 ножових ударів. Копам знадобилося менше доби, щоб вийти на їх слід.

Юний нелюд зізнався у злочині, ось що він каже: "Я взяв ніж і завдав першого удару. Жінка закричала, торкнувся до курточки, не сильно вдарив. Потім кажу, відтягнемо тіло в той провулок"».

За даними поліції, вбивство вони спланували заздалегідь.

«Я хотів відкрити свою справу, у мене був прописаний план, бізнес-проект з відкриття кімнати люті, де людина приходить, бере молот і трощить все", - говорить підозрюваний.

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