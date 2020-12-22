У центрі Одеси орудують зухвалі грабіжники, які зазіхають на майно городян
Так, прямо на Потьомкінських сходах пограбували молоду пару, повідомили в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net
Зловмисники почали чіплятися до хлопця і дівчини, а потім силою відібрали у них телефони і рюкзак з документами.
Копи затримали злодюг, ними виявилися двоє одеситів у віці 19 і 23 років.
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Пізніше з'ясувалося, що раніше вони викрали електроскутер на Дерибасівській, який продали на запчастини.
Зловмисників взяли під варту.
Їм світить до 6 років в'язниці за грабіж і крадіжку.
До цього ми повідомляли, що по Одесі ходить чоловік з пістолетом, який грабує магазини.
Так, на вихідних в цілодобовий магазин "сеньйор", який знаходиться в іспанському провулку, зайшов невідомий чоловік в медичній масці, дістав пістолет і погрожуючи їм зажадав, щоб продавщиця віддала всі гроші з каси.
Злочинець заволодів 1 500 гривень і зник.
У той же час співробітники іншого магазину на вулиці Ядова повідомили, що два тижні тому у них сталося аналогічне пограбування.
Також ми писали, що в Одесі молодий поліцейський вихопив з рук жінки сумку з 20 тисячами доларів і намагався втекти.
Скандальна подія трапилася днями в районі Ж «М "Райдужний" біля будинку потерпілої.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"
Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"