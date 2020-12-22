У мережі продемонстрували, як змінювалася головна ялинка Одеси на Думській площі за 9 років
Фотоколаж розмістив телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net
Звернемо увагу, що, починаючи з 2014 року новорічна красуня практично в точності така ж, як і в наступні роки, змінюються тільки прикраси. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж займає багато часу.
Також варто сказати, що 19 грудня на Думській площі Одеси стартували новорічні святкування.
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Традиційно в День Святого Миколая, різнокольоровими вогнями засяяла головна новорічна ялинка міста і звучали привітання від Святого Миколая.
Раніше ми писали, що напередодні Різдва і Нового року центр Одеси вже засвітився мільйонами вогнів.
Городян чекають приємні новинки. По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, а біля пам'ятника Дюку де Рішельє вже встановили карусель.
Як запевняють у мерії, у святкові дні вони працюватимуть безкоштовно.
Також ми повідомляли, що в селищі міського типу Доброславі Одеської області зібрали найвищу новорічну ялинку з опалого кленового листя і встановили новий національний рекорд.
На цю ялинку пішло 24 194 осіннього листя. Її висота - 3,5 метра.
Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати
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Також Politeka писала, в Одесі встановили ялинку з нестандартною верхівкою, фото: "краще відьомського капелюха"