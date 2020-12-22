В Одесі на селищі Котовського 9-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху і дивом залишився живий

Дитина приземлилася на карниз першого поверху. Про це розповіли очевидці в місцевому пабліку «Підслухано Одеса», передає Politeka.net

Щоб врятувати підлітка, який знаходився на самому краю, свідки того, що сталося викликали охорону «СОБ».

Співробітники охорони відреагували дуже швидко і допомогли зняти дитину з важкодоступного даху карниза.

На місце була викликана поліція і швидка допомога. Вони відвезли хлопчика в лікарню з внутрішньою кровотечею. Зараз він у реанімації, але за словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

Що стосується його матері, то як стверджують очевидці, вона вже не перший день перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Причина події поки невідома. Жінку доставили у відділення поліції в неадекватному і нетверезому стані.

Раніше ми писали, що в Одесі жінка випала з салону маршрутки. У цей момент вона їхала по вулиці Степовій. Інцидент трапився 19 листопада.

Відомо, що пасажирка випала з салону на повороті. Водій цього навіть не помітив і поїхав далі. Люди, що стояли на тротуарі, не розуміли в перші секунди, що відбувається.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

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