Динаміка не йде на спад

Одещина знову опинилася в трійці лідерів за кількістю хворих китайським вірусом за добу

Як повідомили в РНБО, на ранок 22 грудня в Одеській області виявлено ще 914 нових випадків захворювання. Всього з початку пандемії зареєстровано 66 тисяч 503 випадки зараження на COVID-19.

Таким чином, регіон знаходиться на 3-му місці за кількістю хворих за добу. На першому місці-Київ, на другому – Дніпропетровська область.

18 людей померли за добу на Одещині від ускладнень, викликаних небезпечним вірусом.

Загальне число летальних випадків досягло 942 людини, 27519 одужали, 37042 хворіють, у 67281 підозрюють коронавірус.

До цього ми писали, що стало відомо, коли жителі Одеси зможуть вакцинуватися від китайського вірусу, який лютує у всьому світі

Як розповіла директор міськздраву Олена Якименко, Україні Безкоштовно виділять 8 мільйонів доз вакцини, що дорівнює 20% населення.

Першу партію вакцини обіцяють доставити не раніше травня наступного року завдяки міжнародній програмі Covax. Офіційне схвалення запиту на вакцину вже отримано.

"Вакцинація передбачає введення ін'єкції двічі з інтервалом в 21 день», – пояснила Якименко і додала, що в держбюджеті на 2021-й рік передбачено 19,4 млрд гривень на закупівлю вакцини від Covid-19.

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