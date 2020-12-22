Поліція і родичі розшукують 17-річну дівчину, яка зникла в Одеській області
Про це поінформували в прес-службі регіонального управління Нацполііі, передає Politeka.net
Так, в розшук оголошена Юлія Сивова, яка вчора, 21 грудня, пішла з дому і досі не повернулася.
Відомо, що вона проживає в Роздільнянському районі.
Прикмети Юлі: зріст 170 см, Худорлява, довге пряме темно-русяве волосся, очі карі.
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У день зникнення була одягнена в темно-зелений спортивний костюм, темно-синю куртку, чоботи, бузкову шапку і чорний шарф.
У поліції закликають усіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла, повідомляти в Роздільнянський ВП за телефоном (04853)5-04-42 або на спецлінію «102».
Раніше ми писали, що в Одесі на селищі Котовського 9-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху і дивом залишився живий.
Дитина приземлилася на карниз першого поверху.
Щоб врятувати підлітка, який знаходився на самому краю, свідки того, що сталося викликали охорону «СОБ».
Співробітники охорони відреагували дуже швидко і допомогли зняти дитину з важкодоступного даху карниза.
На місце була викликана поліція і швидка допомога. Вони відвезли хлопчика в лікарню з внутрішньою кровотечею. Зараз він у реанімації, але за словами лікарів, його життю нічого не загрожує.
Що стосується його матері, то як стверджують очевидці, вона вже не перший день перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Причина події поки невідома. Жінку доставили у відділення поліції в неадекватному і нетверезому стані.
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