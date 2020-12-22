В Одесі сімейний конфлікт завершився вбивством

Деталі інциденту повідомили в місцевому управлінні поліції, передає Politeka.net

Так, голова сім'ї прийшов додому і став свідком сварки між співмешканкою і її 38-річним сином. Чоловік вирішив втрутився в конфлікт, проте пасинку це не сподобалося і він вдарив вітчима милицями.

У свою чергу 49-річний одесит схопив ніж і вдарив кривдника в груди.

Після драми жінка викликала синові "швидку", і по приїзду лікарі констатували смерть. Зловмисник подався в перегони.

Правоохоронцям вдалося затримати його наступного дня, йому повідомили про підозру.

Тепер чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

До цього ми писали, що в Одесі чоловік вбив господаря квартири, яку знімав.

Так, чоловіки разом випивали і в ході посиденьок посварилися. Між ними зав'язалася бійка, в результаті якої квартирант завдав руками і ногами кілька ударів по голові і тулубу господареві квартири, від чого той впав без свідомості на підлогу.

Далі, зловмисник вирішив його задушити і ліг спати.

За даними ЗМІ, злочинець і його жертва були обидва рецидивісти (неодноразово судимі).

Копи затримали 40-річного квартиранта, йому оголосили про підозру в умисному вбивстві і відправили в СІЗО, де він буде чекати вибору судом запобіжного заходу.

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