В Одеській області чоловік розбив голови молотком своїм сусідам

Причина виявилася банальною-вони не віддали йому здачу. Деталі події повідомили в місцевому управлінні поліції, передає Politeka.net

Так, сімейна пара зайшла в гості до сусіда. Господар будинку попросив їх купити пачку пельменів і дав їм на це 300 гривень.

Повернувшись з покупкою і як з'ясувалося, що здачу гості повертати не збираються, господар будинку вирішив вибити гроші силою. Він схопив молоток і почав бити ним по головах чоловіка і жінки.

Обидва постраждалих опинилися в лікарні. Стан 57-річної жінки стабілізували, а от за життя її 33-річного співмешканця продовжують боротися медики.

Тим часом у поліції затримали агресора, йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років в'язниці або довічне ув'язнення за замах на вбивство.

До цього ми повідомляли, що в Одесі сімейний конфлікт завершився вбивством.

Глава сім'ї прийшов додому і став свідком сварки між співмешканкою і її 38-річним сином. Чоловік вирішив втрутився в конфлікт, проте пасинку це не сподобалося і він вдарив вітчима милицями.

У свою чергу 49-річний одесит схопив ніж і вдарив кривдника в груди.

Після драми жінка викликала синові "швидку", і по приїзду лікарі констатували смерть. Зловмисник подався в перегони.

Правоохоронцям вдалося затримати його наступного дня, йому повідомили про підозру.

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