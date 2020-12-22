В Одесі на селищі Котовського сталася смертельна ДТП

Аварія трапилася вдень 22 грудня на вулиці Добровольського, 74. Там автомобіль Toyota Raw4 врізався в дерево. Про це повідомляє видання "УСІ" з місця події.

За даними журналістів, водій їхав на швидкості 60 км / год у бік селища Котовського.

Вони припускають, що чоловікові стало погано, він почав бити бордюри по своїй смузі, а потім вилетів через зустрічну в бік рейок. Спідометр зупинився на швидкості 120 км/год.

На місці НП з'їхалися поліцейські, рятувальники і бригада швидкої допомоги.

В аварії є загиблий.

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Смертельна ДТП сталася ввечері 21 грудня на трасі Одеса-Рені біля села Петродолинське в Овідіопольському районі.

25-річний водій автомобіля Toyota Prado збив двох пішоходів-44-річну жінку та 48-річного чоловіка, які переходили дорогу. Від отриманих травм померли на місці до приїзду швидкої допомоги.

За кермом позашляховика був 25-річний одесит., він не травмувався. Чоловіка затримали і відправили на медичний огляд, а машину заарештували.

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