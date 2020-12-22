Незабаром одеським водіям доведеться розщедриться, так як парковка подорожчає в чотири рази

Така інформація з'явилася в ході засіданні "бюджетної" комісії міської ради, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як стало відомо, ціна муніципального паркування в Одесі зросте з 5 до 20 гривень.

Також стало відомо, що вартість паркування не буде однаковою: залишити автомобіль в центрі міста і біля узбережжя буде дорожче, ніж наприклад в спальних районах.

Таким чином до бюджету міста надійде більше коштів, а в історичній частині Одеси будуть менше паркуватися.

До цього ми повідомляли, що з початку року в Одеській області істотно подорожчали комунальні послуги.

Розцінки збільшилися на 14,3%.

Так, найбільше подорожчав природний газ. За 11 місяців його ціна зросла на 63,7%. Крім того, зросла ціна на воду – на 18,2%, і на каналізацію – на 16,9%. Подорожчали і Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Вони збільшилися на 7,4%.

Поки що ще ціни на опалення не підняли. Однак з 1 січня в Одесі чекають підвищення тарифу на 23%. Ціна опалення для населення з ПДВ складе 1 813 гривень 94 копійки за гігакалорію. А без ПДВ буде дорівнювати 1 511 гривням і 62 копійкам, повідомили в управлінні статистики.

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