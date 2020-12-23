В Одесі автомобіль на швидкості влетів в електроопору, вибухнув і згорів на лічені хвилини

Вогняна подія трапилася 23 грудня, близько 23 години, на Фонтанській дорозі. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net

За кермом автомобіля Mitsubishi був 29-річний чоловік, який не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого авто врізалося в стовп електромережі. Поруч з ним знаходилася дівчина, вони встигли вилізти з машини. Обидва не постраждали, від госпіталізації відмовилися. На них ні подряпини.

Як стало відомо, водій не впорався з керуванням на рейках на швидкості понад 100 км на годину. У машині була встановлена газова установка, звідси і вибух. О другій годині ночі опора і машина були прибрані і лінія трамвайних електропередач була відновлена.

У той же час в результаті НП частина місцевих жителів в цьому районі досі сидить без електрики.

Раніше сталася ще одна вогняна НП, яка забрала життя маленької дитини.

Трагедія розігралася в селі Кубей Болградського району Одеської області.

У житловому одноповерховому будинку загорівся матрац і підлога. Рятувальники ліквідували загоряння за пів години на площі 6 квадратних метрів.

На пожежі загинула дівчинка 2017 року народження. Причина загоряння і збитки встановлюються.



У свою чергу в поліції уточнили, що дитина в цей час вдома була одна, 41-річна мати дівчинки на околиці села збирала дрова для опалення будинку. З'ясовуються всі обставини трагедії.

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