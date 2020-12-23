В Одесі сталося зіткнення маршрутки і трамвая, рух громадського транспорту було зупинено

Аварія трапилася на Водопровідній поблизу Старосінної площі. Про це повідомили очевидці, розмістивши кадри з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За їх інформацією, трамвай №13 вдарив маршрутку №68.

В обох транспортах знаходилися пасажири, проте, на щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Автобус і трамвай відбулися механічними ушкодженнями.

На даній ділянці дороги тимчасово були заблоковані трамваї.

Раніше ми писали, що вчора вдень на проспекті Добровольського позашляховик Toyota RAV 4 на великій швидкості виїхав спочатку на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, де зіткнувся з деревом. 72-річний водій помер на місці ДТП. Очевидці повідомляють, що автомобіль став некерованим за момент до цього – почав чіпляти бордюр на своїй смузі і прискоряться, а потім різко повернув вліво на зустрічну смугу. Добре, що там нікого в цей момент не було.

За попередніми даними, літньому водієві стало погано і це призвело до втрати керування машиною.

У поліції уточнюють всі дані та обставини ДТП.

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