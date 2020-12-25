Одеська область займає друге місце в Україні з поширення китайського вірусу

Про це передають в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сайті РНБО.

МОЗ повідомило про 963 нових підтверджених випадків COVID - 19 в Одеській області за добу 24 грудня, серед яких 19 - летальні.

За цим показником Одеська область посідає друге місце в Україні поступаючись лише Києву.

Раніше ми писали, що в Одеській області чоловік серед білого дня обчистив жінку з дитиною в колясці

Це сталося в Ізмаїлі біля офісу нотаріуса, де були камери зовнішнього спостереження.

Як повідомили на сайті поліції, жінка на хвилину залишила коляску з малюком біля входу до нотаріуса, в цей час зловмисник побачив у кишені візка мобільний телефон і викрав його.

Молода мати доглядала у вікно за дитиною, тому побачила дії чоловіка і вибігла за ним, але той швидко втік.

Потерпіла звернулася за допомогою в поліцію і через кілька годин копам вдалося встановити особу грабіжника і затримати його. Ним виявився судимий за скоєння вбивства і крадіжки 34-річний житель Ізмаїла.

За словами чоловіка, викрадений гаджет він здав у ломбард за 1000 гривень, частину з яких встиг витратити.

Тепер йому світить новий термін за грабіж у вигляді позбавлення волі від чотирьох до шести років.

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