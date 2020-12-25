В Одеський області розшукують особливо небезпечного злочинця
Поліція Окнянського відділення ГУНП в Одеській області розшукує Маланюка Олега В'ячеславовича, передає «Кримінал».
Чоловіка підозрюють у скоєнні умисного вбивства.
Відомо, що Маланюк Олег В'ячеславович, 1986 року народження, житель села Куяльник Подільського району, пересувається на автомобілі HondaAccord сірого кольору, номер авто - TV 762DU. При собі чоловік має мисливську гвинтівку.
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Прикмета: зростання близько 160-165 см, волосся темне, коротке, очі карі, обличчя овальне, брови густі, широкі.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про чоловіка-повідомте за телефонами: (04861)2-19-50, (04861)2-29-40 (Окнянське відділення ГУНП), (050)554-20-20, (04862)4-20-20 (Подільський відділ ГУНП), на спецлінію «102» або до найближчого відділення поліції.
Раніше ми писали, що Одеська область займає друге місце в Україні з поширення китайського вірусу
Про це повідомили в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сайті РНБО.
МОЗ повідомило про 963 нових підтверджених випадків COVID - 19 в Одеській області за добу 24 грудня, серед яких 19 - летальні.
За цим показником Одеська область посідає друге місце в Україні поступаючись лише Києву.
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