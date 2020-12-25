Під Одесою насмерть збили пішохода



Про це повідомили в прес-службі ГУНП.

Volkswagen збив чоловіка на трасі Одеса — Київ ввечері.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і збив пішохода, який переходив проїжджу частину в невстановленому місці.

Від отриманих травм 34-річний чоловік загинув.

Раніше ми писали, що в Одесі стався напад на поліцейського при виконанні.

Подія трапилася ввечері 23 грудня в Малиновському районі.

Все почалося з того, що наряд патрульної поліції приїхав на п'яну бійку, яка розгорілася на вулиці Героїв Крут. Один з учасників конфлікту став вести себе агресивно при затриманні, кричав, лаявся, а потім і зовсім вдарив в обличчя лейтенанта поліції.

Постраждалого копа відвезли до лікарні. У нього перелом щелепи.

Відносно п'яного бешкетника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 ст. 345 КК "" Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»

Нагадаємо, що поліцейський зі спільником пограбували одеситку, кадри: "вдарив по обличчю і запшикав газом"

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