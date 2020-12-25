У центрі Одеси хулігани громлять вітрини магазинів і автомобілі

Про це повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції.

Двоє невідомих трощили автомобілі та вітрини магазинів. Поліцейські отримали опис хуліганів. При патрулюванні території поліцейські помітили схожих за описом чоловіків, ті кинулися бігти і по дорозі один з них розбив вітрину кафе.

Зловмисників затримали. Їх дії підпадають під санкції ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

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Як відомо, міські ялинки по всій Україні засяяли в день Святого Миколая 19 грудня.

Головна новорічна красуня Одеси, яка встановлена на Думській площі опинилася на п'ятому місці рейтингу. Їй віддали перевагу 493 проголосували.

Четверте місце вирішили віддати столичній новорічній ялинці. За неї проголосували 568 осіб.

Третє місце дісталося Львову. Їх новорічна красуня назбирала 572 голоси.

Друге місце отримала ялинка з Полтави. Її по достоїнству оцінили 1 320 чоловік.

Перше місце з великим відривом дісталося сяючою новорічної красуні з Маріуполя. Її порахували кращою 3 620 тих, хто проголосував.

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