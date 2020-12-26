В Одеській області не зменшується кількість хворих китайським вірусом

За минулу добу станом на 9:00 26 грудня захворювання covid-19 лабораторно підтвердили у 513 жителів Одеської області, передає "Суспільне".

З них 24 дитини і 13 медиків, повідомили в прес-службі Одеської облдержадміністрації.

Всього станом на 26 грудня коронавірусну інфекцію діагностували у 68 тисяч 447 жителів Одеського регіону. З них 3 тисячі 460 дітей і 2 тисячі 200 медпрацівників.

За інформацією на 16.00 25 грудня, в опорних лікарнях Одеси були 94 вільних місця для госпіталізації хворих з коронавірусною інфекцією, повідомили в прес-службі мерії.

Всього, за даними на ранок п'ятниці, в міських медустановах перебували 470 пацієнтів з COVID-19, включаючи п'ятьох дітей.

Раніше ми писали, що в Одесі активізувалася малолітня банда, яка нападає на перехожих і відбирає у них все цінне

Про один такий випадок, який мав місце днями в Херсонському сквері, розповіли в місцевій поліції.

Троє підлітків запримітили жертву і вирішили її пограбувати. Нею стала 37-річна жінка, яка поверталася з роботи додому приблизно о 7 годині вечора.

Потерпіла звернулася в поліцію і незабаром копи затримали молодиків.

Гаджет у підлітків вилучили, а ось кілька тисяч гривень, які юнаки зняли з її картки, були витрачені ними на розваги.

Тепер їх чекає захоплюючий світ за гратами терміном від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, що поліцейський зі спільником пограбували одеситку, кадри: "вдарив по обличчю і запшикав газом"

Як повідомляла Politeka, авто з людьми розстріляли на Одещині, оголошено план "Сирена": кадри з місця трагедії

Також Politeka писала, що на Одещині молода дівчина зарізала приятеля і хотіла приховати розправу: що відомо