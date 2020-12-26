В Одеській області дві дівчинки попалися на розтяжку в сараї
У Лиманському районі Одеської області дві шестирічні дівчинки отримали поранення дробом: одній посікло обидві ноги, у другої поранення живота, передає "Думская".
У поліції розповіли, що діти гралися у дворі приватного будинку і забігли в сарай, де попалися на розтяжку, яку батько однієї з дівчаток встановив, щоб відлякувати злодіїв.
Під час пострілу батьки перебували в будинку. Постраждалих дівчаток госпіталізували, їх стан задовільний.
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За інформацією на ранок 25 грудня, в міській інфекційній лікарні перебували 256 пацієнтів з COVID-19.
42 людини - у стані середньої тяжкості, у важкому стані — 214 пацієнтів, з яких двоє отримують кисневу терапію.
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