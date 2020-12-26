В Одеській області дві дівчинки попалися на розтяжку в сараї

У Лиманському районі Одеської області дві шестирічні дівчинки отримали поранення дробом: одній посікло обидві ноги, у другої поранення живота, передає "Думская".

У поліції розповіли, що діти гралися у дворі приватного будинку і забігли в сарай, де попалися на розтяжку, яку батько однієї з дівчаток встановив, щоб відлякувати злодіїв.

Під час пострілу батьки перебували в будинку. Постраждалих дівчаток госпіталізували, їх стан задовільний.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями 128 (необережне середнє або тяжке тілесне ушкодження) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибухівкою) КК України.

Раніше ми писали, що в Одеській інфекціонці більше двох сотень пацієнтів перебувають у важкому стані.

За інформацією на ранок 25 грудня, в міській інфекційній лікарні перебували 256 пацієнтів з COVID-19.

42 людини - у стані середньої тяжкості, у важкому стані — 214 пацієнтів, з яких двоє отримують кисневу терапію.

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