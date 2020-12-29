У вівторок, 29 грудня з самого ранку Одесу скували масштабні затори

Про це повідомляє інформаційний портал « Одеське життя ».

Так, затори і тягучки зафіксовані в районі "Двох стовпів" (Кільцева дорога), площі Толбухіна, Персипского моста, на Об'їзній і Миколаївській дорогах.

Більш детальна інформація представлена на картах.

Раніше ми повідомляли, що густий туман втрутився в роботу одеського аеропорту.

Три борти, покружляючи над морем, так і не зважилися на посадку. Першим запасний аеродром запросив командир судна з Дюссельдорфа. Воно взяло курс на Румунію. Пізніше рейс зі Стамбула направили до Борисполя.

Ще один борт не вилетів з Борисполя до Одеси.

Видимість льотної смуги не перевищувала півкілометра, вертикально - всього 30 метрів.

У той же час синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що на Одесу насунувся циклон Герміна.

Так, у вівторок, 29 грудня, метеорологи обіцяють теплий і ясний день. Вже вранці буде + 7...+10ºС, вдень +10...+8ºС, ввечері +8 ... +7ºС.

Прогнозується шквальний південний вітер 9-14 м/с, пориви складуть до 15-20 м / с.

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