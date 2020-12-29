У вівторок, 29 грудня з самого ранку Одесу скували масштабні затори
Про це повідомляє інформаційний портал «
Так, затори і тягучки зафіксовані в районі "Двох стовпів" (Кільцева дорога), площі Толбухіна, Персипского моста, на Об'їзній і Миколаївській дорогах.
Більш детальна інформація представлена на картах.
Судно з росіянами пішло на дно, подробиці трагедії і фото: "Шансів знайти тих, що вижили практично немає"
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Турецька Кардашьян полонила своєю пишною гордістю в безсоромному декольте: "Пекучий гламур"
Сильний вибух сколихнув Київ, терміново злетілися спецслужби: перші подробиці
Раніше ми повідомляли, що густий туман втрутився в роботу одеського аеропорту.
Три борти, покружляючи над морем, так і не зважилися на посадку. Першим запасний аеродром запросив командир судна з Дюссельдорфа. Воно взяло курс на Румунію. Пізніше рейс зі Стамбула направили до Борисполя.
Ще один борт не вилетів з Борисполя до Одеси.
Видимість льотної смуги не перевищувала півкілометра, вертикально - всього 30 метрів.
У той же час синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що на Одесу насунувся циклон Герміна.
Так, у вівторок, 29 грудня, метеорологи обіцяють теплий і ясний день. Вже вранці буде + 7...+10ºС, вдень +10...+8ºС, ввечері +8 ... +7ºС.
Прогнозується шквальний південний вітер 9-14 м/с, пориви складуть до 15-20 м / с.
Нагадаємо, що циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."
Як повідомляла Politeka, снігова буря, мороз і вітер: негода насувається на Одесу, оголошено штормове попередження
Також Politeka писала, що в Одесу прийшла зима, оголошено штормове попередження: "мокрий сніг, хуртовина і ожеледь