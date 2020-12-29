Схоже, грудень вирішив на прощання побалувати жителів Одеси весняною погодою
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, 30 грудня в місті і області буде тепло і вітряно.
Так, в Одесі весь день прогнозується хмарність з проясненнями. Без опадів.
Вітер південний 9-14 метрів в секунду, вдень пориви 15-18 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме + 5 +7 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться аж до + 12.
По Одеській області-хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви 15-18 метрів в секунду.
Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Раніше ми писали, що в Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту.
Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.
Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.
Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.
Нагадаємо, що циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."
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