Схоже, грудень вирішив на прощання побалувати жителів Одеси весняною погодою

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, 30 грудня в місті і області буде тепло і вітряно.

Так, в Одесі весь день прогнозується хмарність з проясненнями. Без опадів.

Вітер південний 9-14 метрів в секунду, вдень пориви 15-18 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 5 +7 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться аж до + 12.

По Одеській області-хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви 15-18 метрів в секунду.

Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми писали, що в Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту.

Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.

Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.

Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.

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