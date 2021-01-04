На дорозі в Одеській області під колесами Мерседеса загинув велосипедист, а водій іномарки вирішив заховати його труп в багажник

Подробиці моторошної події розповіли на сайті Нацполіції, передає Politeka.net.

Так, пізно ввечері 2 січня в селищі Велика Михайлівка Одеської області водій Mercedes-Benz не помітив на дорозі 33-річного велосипедиста і збив його. Коли автомобіліст зрозумів, що вбив людину, то занурив його тіло в багажник і спробував виїхати, щоб приховати сліди злочину.

Однак через півтора кілометра ще раз потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду. Там його і затримали поліцейські.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за порушення ПДР. Винуватцю аварії загрожує від трьох до восьми років в'язниці.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області водій на «Жигулях» позбавив життя жінку-пішохода.

Смертельна аварія трапилася близько 9 години вечора На виїзді з Болграда в бік села Табаки. Про це розповіли з прес-службі місцевої поліції.

За словами 27-річного водія "ВАЗа", його засліпила зустрічна машина, і він, не помітивши пішохода, допустив наїзд.

В результаті ДТП 37-річна жінка мешканка села Табаки, отримала травми не сумісні з життям і померла.

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