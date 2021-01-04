Українська пенсіонерка вже кілька років ночує просто неба
Як передає Politeka.net, про мешканку Мукачево розповів місцевий житель у соцмережах.
"По вулиці Грушевського щоночі ночує бабка просто на вулиці. У Мукачеві хто займається такими людьми? Або один раз просто людина замерзне і питання закриється?",- обурився чоловік.
На опублікованому кадрі видно, що жінка сидить на вулиці, притулившись до паркану.
У коментарях під знімком жінку впізнали. Судячи з розповідей місцевих жителів, її звуть Галина і вона вже не перший рік живе на вулицях міста.
"Баба Галя, жила кілька років у лікарні. Всі спроби зробити їй документи (паспорт) були марними. Влада не хоче займатися такими як вона. Без документів її неможливо оформити в будинок інтернат, спроб було багато. Ось і живе на вулиці. Років 7 тому жила в лікарні у відділенні Хоспіс, але згодом відділення закрили і вона знову опинилася на вулиці. Дуже її шкода. А за чиновників ганьба, що одній людині не хочуть допомогти хоча б зробити паспорт", " її звуть баба Галя! Якщо принесете гарячого поїсти, не відмовиться, а щиро подякує. Чистий одяг теж не буде зайвим", - писали в коментарях під постом.
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