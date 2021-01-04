В Одесі від вибуху салюту загинули птахи

Сумні наслідки новорічних феєрверків показав одеський поліцейський Дмитро Ревун на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Рoliteka.net

Він стверджує, що піротехніка стала причиною загибелі собаки і птахів на одному з пляжів Одеси.

"Наслідки новорічних феєрверків для братів менших... Все це в межах одного пляжу — - написав поліцейський.

До нього в коментарі прийшли інші одесити, які пояснили, що трупи пернатих виявили на причалі №195 в Суворовському районі Одеси.

А ось в загибелі собаки через салют засумнівалися. Вони порахували, що таке могло статися через шторм.

Так чи інакше, будь-який різкий і гучний звук для домашніх вихованців і тварин в цілому завжди є великим стресом. Справа в тому, що тварини дуже чутливі до гучних звуків.

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По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти.

Місцеві жителі зняли на відео, як рій бджіл паморочиться над пасікою.

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