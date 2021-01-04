Страшну знахідку виявили на річці Дунай в Одеській області

Про це повідомляє місцеве видання « Думська »

Так, вдень 3 січня приблизно о 15.00 знайшли тіло потопельника. Це сталося на річці Дунай біля Ізмаїла.

За даними ЗМІ, вже встановлена особа загиблого. Ним виявився капітан буксира Українського Дунайського пароплавства "портовий-22".

Як моряк опинився в річці, поки не ясно, проте згідно з попередньою версією, капітан перебував на судні під час проходження по Дунаю. За невідомих обставин чоловік випав за борт і загинув.

Всі обставини трагедії встановлюють слідчі.

До цього ми повідомляли про подробиці моторошного ДТП, в якому загинув велосипедист, а винуватець аварії сховав його тіло в багажник і поїхав.

Як з'ясувалося, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, а також він виявився сином екс-начальника місцевої поліції і колишнім АТОвцем.

Про це розповіла на своїй сторінці у Фейсбук родичка загиблого Валентина Войтенко.

Вона повідомила, що смертельний наїзд трапився ввечері 2 січня з вини п'яного водія, а слідство не бере участі в розслідуванні справи, так як батько вбивці – колишній керівник поліції Великомихайлівського району.

Нагадаємо, що на Одещині сталася жахлива ДТП: "тіло поклав у багажник і поїхав"

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