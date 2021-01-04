Мешканку Одеської області спіткала трагічна доля в новорічну ніч, її забив до смерті власний чоловік

Подробиці вбивства в ніч з 31 Грудня на 1 січня розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

Подружжя з Біляївки під дія алкоголь почали сваритися. В розпал конфлікт чоловік перейти межа і побивши 30-річну жінка палиця. До ранку жінка випустила дух. Вона померла від забиття головного мозок і крововилив.

Поліцію викликали сусіди.

37-річний злочинець довго відмикався і не хотів визнавати своєї провини, однак після той, як поліцейський зібравши з місця події речові докази і одержавши висновок лікарів, розповівши, як все було.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкодження, які спричинили смерть. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

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Вбивство сталося на вулиці Героїв оборони Одеси в Суворовському районі.

64-річний одесит прийшов додому напідпитку і почав чіплятися до дружини. Син став на захист матері і це не сподобалося чоловікові, він схопив ніж і кілька разів ударив ним хлопця.

34-річний потерпілий втратив багато крові і помер у кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Зловмиснику оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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