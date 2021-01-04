В Одесі продовжують пошуки темношкірої дівчинки-підлітка, яка безслідно зникла в новому році

Про зникнення 15-річної Соу Джанет Дауд повідомили на сайті Нацполіції в Одеській області, пише Рoliteka.net.

Як зазначається, дівчина пішла з дому вночі 2 січня і досі її місцезнаходження невідоме.

Прикмета: зростання 170 см, середньої статури, смаглявий, волосся темне, око карий. Бувши одягнений: в чорний куртка, темний джинси.

Варто відзначити, що підліток збігала з дому двічі.

Так, вона пішла з дому вночі 24 грудня і довгий час не давала про себе знати. Крім того, школярка пропадала в листопаді, проте тоді правоохоронці її швидко змогли розшукати.

До цього ми повідомляли, що в Одесі копи розшукували 16-річну дівчинку, яка зникла посеред ночі.

Як стало відомо, неповнолітня одеситка пішла з дому після сварки з матір'ю.

Схвильована жінка надала прикмети і фото дівчини.

Отримавши попередню інформацію щодо орієнтування, патрульні приступили до пошуків, почавши обстежити прилеглі території.

Незабаром вони виявили втікачку.

По дорозі до відділку дівчина розповіла, що тікає з дому, тому що їй не дозволяють зустрічатися з хлопцем, якого вона дуже любить.

Копи провели з родиною профілактичну бесіду.

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