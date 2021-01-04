Густий туман накриє Одесу і область в найближчі години
Про небезпечні погодні умови попередили в патрульній поліції, передає Рoliteka.net.
Видимість на дорогах складе не більше 100-500 метрів.
Згідно з прогнозами синоптиків, туман протримається як мінімум до завтра, 5 січня.
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Водіння за таких погодних умов стає небезпечним через поганий огляд маршруту. Тому в поліції закликали всіх автомобілістів поберегти себе і не здійснювати різких маневрів.
Туман обмежує видимість не тільки для водіїв, але і для пішоходів.
У той же час метеорологи відзначили, що на Одеську області насувається циклон Ахмет, який принесе опади.
У вівторок, 5 січня в Одесі буде хмарно. Вдень невеликий дощ. Вночі і вранці туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
По Одеській області прогнозується похмура погода. Місцями невеликий дощ. Вночі і вранці туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, на півдні до 8°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 100-500 м.
До цього ми повідомляли, що на Одещині аномально тепла погода на початку січня призвела до пробудження бджіл.
По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти.
Місцеві жителі зняли, як рій бджіл паморочиться над пасікою.
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