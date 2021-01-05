Чоловік зняв з себе одяг і стрибнув у холодну воду прямо в шторм

Відео з'явилося у Facebook на сторінці спільноти "Одеса як вона є" (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах показали бурхливе море, в якому здалеку посеред неспокійних хвиль видніється людина. Хвилі накривали його з головою, а сміливець продовжував плескатися в морі.

Пізніше чоловік, вдосталь наплававшись у холодній воді, вийшов сходами на берег і пішов у своїх справах.

"Недоумство і відвага! Купання в холодній воді в шторм-заняття не для людей зі слабкими нервами", - йдеться в підписі до відео.

Не всі користувачі мережі оцінили вчинок чоловіка. Багато дорікали йому за те, що він ризикував не тільки своїм життям, а й життям людини, яка може спробувати його врятувати.

"Шкода рятувальників, які ризикують життям і гинуть через таких ідіотів", "гаразд якщо ще сам потоне, а так хтось спробує ще його врятувати", "може мужик шукає пригоди на свою голову, йому нудно жити", "відвага є тоді, коли вона необхідна. Тут швидше за все недоумство", "Шоу, так собі. Але в цілому молодець, Гарт відчувається", " одне питання: А навіщо?".

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