Потрапив під колеса відразу двох авто

На трасі Київ-Одеса пішохід потрапив під колеса автомобіля, а потім його переїхала вантажівка

Смертельний наїзд трапився в Любашівському районі на 335 км вказаної автодороги, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Попередньо встановлено, що біля села Троїцьке водій автомобіля "Toyota", який рухався в напрямку Києва, збив чоловіка, який перебігав дорогу в невстановленому місці.

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав вантажний автомобіль. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Зазначається, що водій автомобіля Toyota

зник з місця аварії.

Поліція відкрила розслідування за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

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Аварія трапилася пізно ввечері 5 січня на перехресті вулиць Розумовської та Мясоєдовської.

Там зіткнулися чотири легкових машини (за даними ДСНС), одна з яких — BMW — загорілася.

Прибулі рятувальники ліквідували загоряння, але, на жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років). Їх за допомогою спеціальних інструментів діставали з машин.

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