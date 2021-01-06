На трасі Київ-Одеса пішохід потрапив під колеса автомобіля, а потім його переїхала вантажівка
Смертельний наїзд трапився в Любашівському районі на 335 км вказаної автодороги, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Попередньо встановлено, що біля села Троїцьке водій автомобіля "Toyota", який рухався в напрямку Києва, збив чоловіка, який перебігав дорогу в невстановленому місці.
Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав вантажний автомобіль. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Зазначається, що водій автомобіля Toyota
зник з місця аварії.
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Поліція відкрила розслідування за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
До цього ми повідомляли, що в Одесі на Молдаванці сталася смертельна ДТП
Аварія трапилася пізно ввечері 5 січня на перехресті вулиць Розумовської та Мясоєдовської.
Там зіткнулися чотири легкових машини (за даними ДСНС), одна з яких — BMW — загорілася.
Прибулі рятувальники ліквідували загоряння, але, на жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років). Їх за допомогою спеціальних інструментів діставали з машин.
Нагадаємо, що на Одещині сталася жахлива ДТП: "тіло поклав у багажник і поїхав"
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